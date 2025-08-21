Портал Ynet сообщает со ссылкой на израильский источник, что Израиль пока не направил делегацию

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Решение по отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров по освобождению всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников находится на рассмотрении у Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил ТАСС Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса премьера еврейского государства.

"Вопрос [об отправке делегации в Катар или Египет] находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Портал Ynet сообщает со ссылкой на израильский источник, что Израиль пока не направил делегацию в Доху или Каир после того, как Нетаньяху во время посещения сектора Газа заявил, что отдал распоряжение немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны на условиях, приемлемых для Израиля.

Кроме того, премьер-министр утвердил планы Армии обороны Израиля по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского радикального движения ХАМАС.