Газета ранее заявила, что глава Пентагона заставляет сотрудников CID обеспечивать безопасность его недвижимости в ущерб их прямым обязанностям

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США раскритиковало газету The Washington Post за статью, посвященную деталям охраны главы Пентагона Пита Хегсета и членов его семьи.

"Мы попытались добиться того, чтобы The Washington Post удалила чувствительные детали, касающиеся мер охраны супруги, детей и родственников министра Хегсета, апеллируя к очевидным соображениям в области безопасности и возможному росту числа угроз после публикации. Нет никаких оправданий тому, что The Washington Post публикует подобную информацию о них", - написала в X пресс-секретарь оборонного ведомства США Кингсли Уилсон.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет привлек необычно большое число сотрудников Отдела уголовных расследований (CID) Сухопутных войск США для наблюдения за своими семейными резиденциями в штатах Миннесота и Теннесси, а также в столичном округе Колумбия, хотя охранное ведомство испытывает нехватку кадров. Как утверждает издание, глава Пентагона заставляет сотрудников CID обеспечивать безопасность его недвижимости в ущерб их прямым обязанностям. При этом обеспечением охраны министра, его семьи и резиденций теперь занимаются от 400 или 500 человек, а не 150 сотрудников, как это было прежде.