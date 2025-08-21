Economist: в США уволили высокопоставленного аналитика ЦРУ по России

По информации журнала, отстраненная сотрудница, имя которой не разглашается, в 2016 году курировала РФ и Евразию и руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве Москвы в выборы

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Один из самых авторитетных аналитиков ЦРУ США по России была отстранена от работы директором Национальной разведки Тулси Габбард за участие в подготовке доклада о якобы вмешательстве РФ в американские выборы. Об этом сообщил британский еженедельный журнал The Economist со ссылкой на источники.

20 августа Габбард написала в X, что лишила доступа к секретным данным 37 бывших и действующих сотрудников американских спецслужб. По ее словам, они "злоупотребляли доверием общественности путем использования и манипулирования разведданными в политических целях, организации без разрешения их утечек", а также допускали иные "вопиющие нарушения норм разведывательной деятельности".

Габбард 18 июля опубликовала отчет, в котором говорится, что администрация 44-го президента США Барака Обамы (демократ) после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

По ее словам, за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года (после победы Трампа) администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам. Габбард пояснила, что ключевой вывод разведки о том, что РФ не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

По информации The Economist, отстраненная сотрудница ЦРУ, имя которой не разглашается, в 2016 году курировала Россию и Евразию и руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве РФ в выборы. Через несколько лет она вернулась в ведомство на высокую должность, занимаясь анализом России и постсоветских республик. Издание указало, что Габбард также лишила доступа к секретным данным высокопоставленных сотрудников ЦРУ Шелби Пирсона и Вина Нгуена, вовлеченных в составление этого доклада.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.