Си Цзиньпин на саммите ШОС устроит банкет для лидеров стран - членов организации

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) организует приветственный банкет для лидеров стран - участниц объединения. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется в распространенном заявлении, Си Цзиньпин будет председательствовать на 25-м заседании Совета глав государств - членов ШОС и во встрече "ШОС плюс". Китайский лидер планирует выступить с ключевым докладом.

Саммит ШОС пройдет в городе Тяньцзинь (Северный Китай) 31 августа - 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин и другие главы государств - членов объединения.