Пекин может предложить политическую или дипломатическую поддержку, но у КНР нет стимулов и ресурсов для обеспечения гарантий безопасности, пишет газета

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. Китай вряд ли станет одним из гарантов безопасности Украины, несмотря на заявления России о такой возможности. Такое мнение китайских экспертов приводит газета South China Morning Post.

По мнению аналитиков, Пекин может предложить политическую или дипломатическую поддержку для прекращения боевых действий, но у КНР нет стимулов и ресурсов для обеспечения гарантий безопасности.

Как полагает директор китайского аналитического центра Horizon Insights Centre Чжу Цзюньвэй, Пекин не будет играть заметной роли в будущих обсуждениях гарантий безопасности для Украины. Она отметила, что существуют различные виды гарантий, и неясно, о каких именно гарантиях говорит российская сторона. "В любом новом соглашении о гарантиях безопасности следует рассмотреть вопрос о том, как сделать положения по-настоящему работоспособными", - сказала эксперт. По ее словам, Китай, возможно, будет готов обсуждать меры безопасности в рамках механизмов ООН и принимать в них участие, "однако в настоящее время признаков такого участия не наблюдается".

Сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Сон Бо указал, что Москва и Вашингтон неоднократно говорили о вовлечении Китая в украинский вопрос. "Россия и США занимают позитивную позицию по этому вопросу, поскольку обе крупные державы значительно ослабли и теперь вынуждены полагаться на поднимающиеся державы, такие как Китай", - считает он. По его мнению, Китай, "в лучшем случае", выступит в роли гаранта или свидетеля в форме дипломатических или политических деклараций, "а не реального гаранта безопасности".

Профессор международных отношений Жэньминьского университета Цзинь Цаньжун полагает, что Пекин будет проявлять осторожность в отношении непосредственного участия в украинском вопросе, даже если это будет означать лишь предоставление гарантий безопасности на политическом уровне Москве и Киеву. "Этот регион слишком далек и не имеет большого значения для наших интересов". Если все стороны смогут сесть [за стол переговоров] и вести серьезные переговоры, Китай от всей души пожелает им достичь мирного соглашения", - отметил он.

Как ранее заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин будет способствовать урегулированию украинского кризиса собственными методами. В том числе продолжит убеждать стороны в необходимости переговоров, содействовать политическому урегулированию кризиса. В то же время официальный представитель не подтвердила, как и не опровергла, что Пекин в сложившейся ситуации готов взять на себя ответственность за обеспечение соответствующих гарантий.