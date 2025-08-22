Правительство ФРГ "делает ставку на значительно более дорогой газ из США или Катара, даже если это приведет к упадку промышленности" страны, отметила внешнеполитический эксперт партии Севим Дагделен

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Германии намерено ужесточать санкции в отношении России, несмотря на собственные потери, шансов на использование газопровода "Северный поток - 2" почти нет. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказала внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен.

"Все указывает на то, что Берлин намерен ужесточать санкции против России, даже если это означает дальнейшее самоуничтожение германской экономики. Правительство Германии действует как игрок в рулетку, который уже понес большие потери и полагает, что может выиграть, повысив ставки", - отметила Дагделен.

В то же время она заявила о практическом отсутствии шансов на использование "Северного потока - 2". "Еврокомиссия с одобрения правительства Германии окончательно закроет "Северный поток". Даже если оператора сменит [компания] США, я не вижу особых шансов. Вместо этого правительство Германии делает ставку на значительно более дорогой газ из США или Катара, даже если это приведет к упадку промышленности ФРГ", - констатировала политик.

18 июля послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Евросоюз также ввел полный запрет на операции с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2", в том числе на поставку товаров и предоставление услуг, что препятствует завершению строительства, техническому обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов.

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось закончить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ инициировала после повреждения газопроводов возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.