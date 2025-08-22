По данным телеканала, Вашингтон готов участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины, но не уточнил, какие шаги США могут предпринять на этом направлении

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским чиновникам, что Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины после завершения конфликта. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

По его словам, такую позицию Белого дома глава Госдепа рассказал в ходе телефонного разговора с европейскими советниками по национальной безопасности в четверг. Рубио также отметил, что Вашингтон готов участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины, но не уточнил, какие шаги США могут предпринять на этом направлении.

Ограниченное участие США может заключаться в том, что американские пилоты будут выполнять разведывательные полеты над Украиной, отметили другие источники телеканала. В администрации США также обсуждается вариант задействования беспилотников для этих целей, добавили собеседники CNN.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО. При этом он добавил, что США будут готовы помочь Европе, особенно, "если речь идет о воздухе", не пояснив при этом, что конкретно он имел в виду. Он также отметил, что американских войск не будет на территории Украины, пока он остается президентом США.

Тема возможной отправки военных западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с Трампом в Вашингтоне в понедельник. Москва выступает против присутствия военных стран НАТО на Украине, эту позицию в тот же день вновь озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В четверг министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украине путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.