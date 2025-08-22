Глава МО Израиля: "врата ада" откроются для ХАМАС, пока радикалы не примут условия

Исраэль Кац отметил, что палестинское радикальное движение должно освободить всех заложников

ТТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. "Врата ада" откроются для палестинского радикального движения ХАМАС в Газе и будут открыты до тех пор, пока радикалы не согласятся на условия Израиля и не освободят всех заложников. С таким предупреждением выступил глава израильского министерства обороны Исраэль Кац.

"Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников из ХАМАС в Газе [и будут открыты] до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение", - написал он в X, комментируя решение властей еврейского государства утвердить армейские планы по разгрому радикального движения в Газе.

"Если они [ХАМАС] не согласятся, Газа - столица ХАМАС - станет Рафахом и Бейт-Хануном (города, где уже проводили операции израильские военные - прим. ТАСС)", - добавил Кац.

Министр обороны также заявил, что израильские власти утвердили план Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по действиям против ХАМАС в Газе.

План ЦАХАЛ по Газе

21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, где записал видеообращение, в ходе которого сообщил, что целью визита является утверждение армейского плана по Газе. Кроме того, он сообщил, что поручил "немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны [в секторе] на условиях, приемлемых для Израиля". По словам премьера, "эти две задачи - разгром ХАМАС и освобождение всех заложников - идут рука об руку", то есть, будут реализовываться параллельно.

В тот же день советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху утвердил планы армии по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Он уточнил, что решение об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров об освобождении всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников "находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета".

18 августа Гендельман подтвердил ТАСС, что Израиль получил от посредников ответ ХАМАС на предложение по сделке, касающейся Газы. Нетаньяху в тот же день посетил контингент ЦАХАЛ в анклаве, заявив, что палестинское движение в настоящий момент "находится под колоссальным давлением". 20 августа Кац утвердил план захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".