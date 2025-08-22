Economist: ЕС может использовать желание Трампа получить Нобелевскую премию мира

По оценке газеты, поддержка президента США со стороны Европы в этом вопросе может сподвигнуть его к более активному участию в урегулировании конфликта на Украине

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Евросоюз может использовать желание президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира в вопросе урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу пришла британская газета The Economist.

По мнению авторов материала, европейским лидерам следует публично заявить о поддержке выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира и направить в комитет по премии письма с одобрением потенциального вручения награды американскому лидеру. Газета подчеркивает, хотя такие номинации и не имеют ценности, поскольку более 100 тыс. ученых, профессоров и других людей могут выдвинуть на рассмотрение практически любую кандидатуру, однако поддержка Трампа со стороны Европы может сподвигнуть его к более активному участию в урегулировании конфликта на Украине.

Отмечается, что ЕС на деле вряд ли сможет повлиять на комитет, поскольку решение принимается пятью норвежскими чиновниками из числа политиков и граждан общества.

15 августа телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома сообщила, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся.

Ранее норвежские СМИ сообщили, что американский президент звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп общался со Столтенбергом по телефону, однако не уточнил, чему был посвящен разговор.