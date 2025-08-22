Президент США потребовал от мэра города Мюриэл Боузер прекратить распространять неверные данные об уровне преступности

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Ни одного убийства не произошло за неделю в Вашингтоне благодаря вводу в него бойцов Национальной гвардии. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

"Вашингтон, округ Колумбия, снова безопасен. Люди возвращаются [на улицы города], настроение приподнятое, а наша Национальная гвардия и полиция превосходно выполняют свою работу. <...>. Как бы плохо это ни звучало, [в Вашингтоне] на этой неделе впервые на моей памяти не было ни одного убийства", - написал американский лидер в Truth Social.

Также президент потребовал от мэра Вашингтона Мюриэл Боузер прекратить распространять неверные данные об уровне преступности в столице, пригрозив, что в противном случае Вашингтон будет полностью переведен под федеральное управление.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Министерство юстиции США инициировало расследование в связи с возможными искажениями статистических данных о преступности в американской столице. Мэр и другие городские чиновники утверждали, что количество преступлений с применением насилия в Вашингтоне с начала текущего года снизилось на 27% по сравнению с тем же показателем прошлого года, а число убийств упало на 11%.

Президент США 11 августа объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. 18 августа газета The Washington Post сообщила, что военнослужащие Нацгвардии могут получить огнестрельное оружие, а к 800 уже задействованным в Вашингтоне бойцам в ближайшие дни могут присоединиться еще 750 человек. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в столице арестовали около 300 человек.