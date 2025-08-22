Бельгия практически удвоит свою армию для участия в крупных военных конфликтах

Новая армия будет предназначена для "военного сдерживания и участия в конфликтах высокой интенсивности в контексте коллективной обороны НАТО"

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Бельгия намерена увеличить численность своих вооруженных сил с 31 тыс. до 55,8 тыс. человек к 2035 году, их задача меняется с "участия в экспедиционных миссиях" на подготовку к "конфликту высокой интенсивности в рамках коллективной обороны НАТО". Об этом говорится в опубликованном министерством обороны королевства документе "Стратегическое видение", который был разработан под руководством министра обороны страны - фламандского националиста Тео Франкена.

"Персонал армии, включая военнослужащих, гражданских служащих и резервистов должен быть расширен до 55,8 тыс. человек к 2035 году", - сказано в документе.

В нем уточняется, что новая бельгийская армия будет предназначена для "военного сдерживания и участия в конфликтах высокой интенсивности в контексте коллективной обороны НАТО". Ранее роль бельгийской армии сводилась к "участию в локальных экспедиционных миссиях".

"На оборонные нужды будет выделено €140 млрд на период до 2035 года. €34 млрд будет выделено на приобретение новых военных возможностей", - говорится в документе.

Военные закупки

В числе этих новых военных возможностей Франкен намерен закупить у США еще 11 истребителей F-35.

Также Бельгия будет активно наращивать свои склады боеприпасов, в первую очередь артиллерийских снарядов калибра 155 мм, минометных мин, противотанковых ракет, средств ПВО.

Крылатые ракеты

Военное ведомство Бельгии также впервые в истории планирует закупить крылатые ракеты воздушного базирования, что даст возможность воздушным силам "наносить удары, не заходя в зону действия ПВО". Этот факт является четким подтверждением, что военная концепция Бельгии отныне нацелена на боевые действия с технологически развитым противником, имеющим мощную систему ПВО.

Ранее бельгийские воздушные силы использовали в том числе свободно падающие бомбы, которые предполагают непосредственную близость самолета к наземной цели, то есть применение авиации при полном господстве в воздухе, отсутствии или полном подавлении ПВО противника.

Бронетехника

Для сухопутных сил планируется обновление парка бронетехники. Его основной должны стать многоцелевые французские бронемашины Griffon, которые будут поставляться бельгийской армии в "совместной комплектации". Шасси и броневая защита французского производства, а огневые модули - производства бельгийской FN Herstal.

Подражая Риму

Эпиграфом к своему плану Франкен использовал латинское изречение "Хочешь мира, готовься к войне".

Увлечение латинскими изречениями и романтикой Римской империи очень свойственно националистам из партии "Новый фламандский альянс". Их лидер - премьер-министр королевства Барт Де Вевер уже появлялся на публике в сопровождении костюмированных "римских легионеров", а его сын приносил на партийные заседания стилизованный легионерский штандарт с характерным римским орлом на наконечнике. Среди молодых фламандских националистов огромной популярностью пользуется татуировка SPQA (аналог римского SPQR - "Сенат и народ Рима"), которую они расшифровывают как "Сенат и народ Антверпена", что является их символом "фламандского единства".

Националистическая партия "Новый фламандский альянс", находящаяся у власти в Бельгии, несмотря на крайне правую ориентацию, активно поддерживает большинство военных инициатив Еврокомиссии и объявленный в НАТО курс на подготовку к военному конфликту с Россией.