По мнению украинского парламентария Алексея Гончаренко, Рада не поддержит этот законопроект

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) напомнил премьеру Украины Юлии Свириденко в связи с поданным ею законопроектом о наказании за бегство из страны, что ее брат сам скрывается от мобилизации в Лондоне.

"Госпожа Свириденко подает законопроект о трех годах тюрьмы за попытку побега с Украины, - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. - В то же время родной брат госпожи Свириденко спокойно живет в Лондоне и не собирается возвращаться". Депутат считает, что "Рада не поддержит этот законопроект". "Не представляю, кто за него проголосует", - заключил он.

Ранее кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, который позволит сажать украинцев в тюрьму на срок до трех лет за попытку незаконного пересечения границы страны. Инициатором закона стала Свириденко, следует из карточки документа на сайте парламента.

В июле депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщала, что родной брат Юлии Свириденко Виталий уехал учиться в Лондон и не вернулся. Она отметила, что фактически человек призывного возраста "на четвертом году полномасштабной войны бежал с Украины".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей, а сотрудники военкоматов часто применяют к гражданам силу. Украинские СМИ систематически сообщают о выявлении каналов незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста, тем не менее попытки нелегально выехать из страны приобретают все более массовый характер.