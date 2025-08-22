22 августа, 13:57
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Лукашенко: Трамп здорово "сыграл роль посредника" на переговорах на Аляске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Андрей Стасевич/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Андрей Стасевич/ БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии считает абсолютно неверным, что американский лидер якобы проиграл по итогам переговоров

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отлично справился со своей ролью посредника на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по Украине, прошедших на Аляске. Такую точку зрения высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для Медиакорпорации Китая, передает агентство БелТА.

Глава Белоруссии считает абсолютно неверным, что Трамп якобы проиграл по итогам переговоров, отмечает агентство. По мнению Лукашенко, конкретных договоренностей там не могло быть, поскольку встречались не стороны конфликта, а лишь одна из сторон. А президент США выступал в качестве посредника, чтобы узнать позицию России. И Трамп с этой ролью отлично справился.

"Чего упрекать Трампа, что он не привез конкретных результатов?" - риторически спросил Лукашенко. По его словам, о конкретике мог говорить Путин, но не счел необходимым это делать, выступил дипломатично.

"Но Трамп меня удивил, - продолжит президент Белоруссии по поводу публичных заявлений хозяина Белого дома по итогам переговоров. - Он классно сыграл свою роль вопреки всем ожиданиям". 

