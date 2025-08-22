Генсек ООН назвал голод в Газе рукотворной катастрофой

Ее безнаказанное продолжение нельзя допустить, указал Антониу Гутерриш

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что распространение голода в секторе Газа представляет собой рукотворную катастрофу, безнаказанное продолжение которой нельзя допустить.

"Это [голод в Газе] не загадка - это катастрофа, созданная руками человека", - говорится в распространенном пресс-службой ООН заявлении генсека касательно голода в Газе.

По слова Гутерриша, Израиль несет "недвусмысленные обязательства по международному праву, в том числе обязанность обеспечить население продовольствием и медикаментами". "Мы не можем допустить, чтобы эта ситуация продолжалась безнаказанно", - добавил генсек, призвав стороны конфликта в Газе немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и обеспечить гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в палестинский анклав.

Ранее эксперты поддерживаемого ООН механизма по мониторингу за продовольственной безопасностью - Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) - впервые официально охарактеризовали ситуацию в провинции Газа на севере палестинского анклава как голод.

21 августа в пресс-службе анклава сообщили, что только порядка 2 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью въехали за последние 3,5 недели на территорию сектора Газа, что составляет менее 15% от объема поставок, необходимых населению анклава. Согласно ее сведениям, в течение минувших 25 дней в Газе ожидали прибытия по меньшей мере 15 тыс. машин с гуманитарными грузами, однако в сектор были допущены лишь 2 187 грузовиков.