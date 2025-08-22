По данным газеты, продолжается активный розыск других диверсантов

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Розыск подозреваемых в совершении диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" активно продолжается, некоторые из причастных к диверсии могли находиться в непосредственной близости от задержанного в Италии украинца. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По информации издания, продолжается активный розыск других диверсантов. Среди международных следователей присутствуют специалисты из ФРГ. Существует подозрение, что некоторые из тех, кто участвовал в подрыве трубопроводов, "могли находиться в непосредственной близости от задержанного в Италии украинца", резюмирует Bild.