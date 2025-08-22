Бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО особенно отметил военное превосходство России в конфликте

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Иллюзии и ошибочные советы, которые лидеры Евросоюза и стран Европы дают Киеву, лишают их возможности любых переговоров с Москвой. Такое мнение выразил бывший командующий Международными силами безопасности в Косове под эгидой НАТО итальянский генерал Фабио Мини.

Он указал, в частности, на военное превосходство РФ в конфликте. "Россия хочет вернуть себе те территории, которые являются российскими, те, население которых хочет быть частью России, потому что они очень много страдали от нацистско-фашистской ярости украинского руководства", - пишет он в своей колонке в газете Il Fatto Quotidiano.

При этом, отмечает Мини, Киев и его европейские союзники, "игнорируя или мистифицируя ситуацию на местах, играют в политико-дипломатическую игру с картами, которых у них нет, с идеями, которых у них нет, и с упрямой решимостью добиваться собственного поражения".