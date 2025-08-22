По данным газеты, расследование касается секретных документов и было начато "несколько лет назад"

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят обыски в доме бывшего помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в городе Бетесда в штате Мэриленд. Об этом неназванный представитель Белого дома сообщил газете New York Post (NYP).

По информации американского чиновника высокого ранга, расследование касается секретных документов и было начато "несколько лет назад", но администрация бывшего президента США Джо Байдена прекратила его "по политическим мотивам".