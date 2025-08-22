Речь идет о бывшем помощнике американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США на запрос ТАСС не стало комментировать информацию об обыске в доме бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона в штате Мэриленд.

"У нас нет никаких комментариев", - говорится в полученном ТАСС заявлении.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что агенты ФБР провели обыск в доме Болтона в рамках расследования о возможном хранении им секретных документов. По данным собеседника телеканала, обыск был сосредоточен на "потенциальных секретных документах", которые, по мнению следователей, Болтон все еще мог хранить у себя. Как сообщил Fox News, Болтон, занимавший пост помощника Трампа по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, не был взят под стражу или арестован.

Обстановка у дома бывшего помощника президента США Джона Болтона © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Министерство юстиции США пока не ответило на запрос ТАСС прокомментировать данную информацию.