Президент США ответил на вопросы журналистов во время посещения в Вашингтоне музея, посвященного истории Белого дома

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал об обыске в доме его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона из теленовостей.

"Нет, я не знаю об этом. Я видел это по телевизору сегодня утром", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов во время посещения в Вашингтоне музея, посвященного истории Белого дома.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источник сообщил, что агенты ФБР провели обыск в доме Болтона в рамках расследования о возможном хранении им секретных документов. По данным собеседника телеканала, обыск был сосредоточен на "потенциальных секретных документах", которые, по мнению следователей, Болтон все еще мог хранить у себя. Как сообщил Fox News, Болтон, занимавший пост помощника Трампа по нацбезопасности с 2018 по 2019 год, не был взят под стражу или арестован.

ФБР на запрос ТАСС не стало комментировать информацию об обыске в доме Болтона. Министерство юстиции США пока не ответило на просьбу агентства прокомментировать данную информацию.