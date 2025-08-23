Китай стремится всесторонне устранить обеспокоенность всех сторон конфликта, отметил специалист Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китай предлагает комплексное решение украинского вопроса, включая отмену антироссийских санкций в случае предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань.

"Китай стремится всесторонне устранить обеспокоенность всех сторон, включая <…> прекращение односторонних санкций, поддержание стабильности производственно-сбытовых цепочек", - цитирует политолога газета Global Times в материале, посвященном гарантиям безопасности Украины.

Как считает Ван Сяоцюань, урегулирование украинского кризиса должно учитывать такие сопутствующие вопросы, как предотвращение распространения ядерного оружия, обеспечение безопасности атомных электростанций, защита гражданского населения, гарантирование экспорта продовольствия и содействие послевоенному восстановлению. По его словам, подобная позиция "отражает концепцию безопасности" Китая, который как одна из ведущих держав придерживается "системного и тщательного подхода".

Эксперт отметил, что Пекин приложил много усилий для преодоления украинского кризиса. В частности, он напомнил о четко сформулированной китайской инициативе по политическому урегулированию конфликта. "Китай не просто говорит, но и систематически помогает решать эту проблему", - подчеркнул он.

21 августа Владимир Зеленский заявил, что киевский режим выступает против включения Китая в список возможных гарантов безопасности Украины. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что в апреле 2022 года в Стамбуле украинская переговорная команда предложила разработать гарантии, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая КНР.