Джузеппе Каво Драгоне отметил, что это политический вопрос в переговорах с Россией

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. В НАТО не обсуждают вопрос о направлении военных контингентов на Украину для гарантий безопасности. Об этом заявил в интервью газете Corriere della Sera глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Мы в НАТО об этом (направлении военных контингентов в рамках обеспечения гарантий безопасности - прим. ТАСС) не говорили, вопрос не поднимался", - сказал военачальник, отметив, что это "политический вопрос в переговорах с Москвой". По его словам, тема, которая затрагивалась отдельными странами, остается в "зачаточном состоянии".

"Гарантии безопасности, определяемые политиками, должны быть вписаны в контекст. Например: кто на местах решает, нарушили ли соглашения с российской или украинской стороны? Кто разрабатывает рамки миссии? Какая территория должна мониторироваться? Должны ли военные только наблюдать или и защищать, и если да, то каким оружием? Ничего из этого не определено. По своей линии я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Все вопросы открыты. НАТО в первую очередь занята защитой граждан стран своих членов", - сказал Драгоне.

При этом он подтвердил полную приверженность НАТО поддержке Киева. Глава Военного комитета уточнил, что в 2024 году объемы военной помощи от стран НАТО Украине достигли $50 млрд, а с января этого года уже $33 млрд, и к концу года суммы должны достигнуть прошлогоднего уровня.

Кроме того, Драгоне рассказал, что уже начал действовать разработанный совместно с США механизм по закупке американского оружия для поставок Киеву в соответствии с его потребностями. По его словам, уже реализованы три пакета стоимостью по полмиллиона долларов, которые финансировались Нидерландами (первый), Данией, Финляндией и Швецией (второй) и Германией (третий). Речь идет о компонентах ПВО, боеприпасах.

Тема возможной отправки военных западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Москва выступает против присутствия военных стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украине путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.