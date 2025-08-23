Эта опасная эскалация просто безумна, заявил внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость"

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен считает, что предоставление Украине гарантий безопасности, похожих на 5-ю статью НАТО, может привести к прямому участию в конфликте.

"Те, кто подобно генсеку НАТО [Марку] Рютте, требуют "гарантий безопасности" для Украины, аналогичных статье 5, фактически делают ставку на членство Украины в НАТО, рискуя тем самым прямым участием в войне. Эта опасная эскалация просто безумна!" - написала Дагделен в X.

5-я статья Вашингтонского договора обязывает все страны НАТО отвечать на любое нападение на одну из стран блока.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники сообщало, что европейские союзники Украины были не готовы предоставить ей те гарантии безопасности, которые предлагали США. Главы европейских государств расстроились от предложений вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которых он предлагал варианты сохранения на Украине сильной армии под финансированием Европы и аналог 5-й статьи НАТО, согласно которому европейские страны в случае нападения на Украину должны будут отправить туда войска.

19 августа состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.