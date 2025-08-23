Взрывчатка представляла собой смесь гексогена и октогена

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Диверсанты заложили на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое. Об этом сообщает телеканал ARD.

ARD, а также газеты Süddeutsche Zeitung и Die Zeit получили доступ к ордеру на арест гражданина Украины Сергея К., задержанного в Италии по подозрению в причастности к подрыву "Северных потоков". В соответствии с ним, украинец руководил диверсионной группой, состоящей из семи человек. Предполагаемые диверсанты, как указывает телеканал, заложили на газопроводах "на глубине примерно 70-80 м не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое". Взрывчатка представляла собой смесь гексогена и октогена, а бомбы, предположительно, были оснащены взрывателями замедленного действия, подчеркивает телеканал.

По данным следователей Федерального управления уголовной полиции ФРГ и федеральной полиции, Сергей К., предположительно, сошел с парусной яхты "Андромеда" в порту Вик 22 сентября, где его подобрал водитель и отвез обратно на Украину. Другие подозреваемые, как отмечает ARD, затем вернулись в район Хох-Дюне недалеко от Варнемюнде, где ранее арендовали яхту "Андромеда".

Ранее командование карабинеров Римини сообщило, что на одном из местных курортов по европейскому ордеру, выданному в Германии, был задержан 49-летний гражданин Украины, которого подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков" в Балтийском море осенью 2022 года. В Генпрокуратуре ФРГ утверждали, что подозреваемый "входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года". В прокуратуре подчеркнули, что задержанный, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую из Ростока, в качестве транспортного средства.

Задержанный 21 августа под Римини украинец, которого итальянские СМИ называют Сергей Кузнецов, отказался от добровольной экстрадиции в Германию. На заседании суда в Болонье он утверждал, что во время подрыва "Северных потоков" находился на Украине. В Германии, где он должен предстать перед следствием и судом, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в том, что подрыв "Северных потоков" был произведен при поддержке США. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.