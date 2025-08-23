МИД Сирии опроверг информацию о подписании соглашения о безопасности с Израилем

Издание Independent Arabia выступило с утверждением, что Сирия и Израиль подпишут 25 сентября соглашение о безопасности под эгидой США

ТУНИС, 23 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел в переходном правительстве Сирии опровергло информацию о планах подписать соглашение о безопасности с Израилем. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

Согласно заявлению МИД, сделанному в ответ на запрос канала, ведомство "опровергает любые распространяемые сообщения о подписании какого-либо соглашения о безопасности между двумя сторонами".

Ранее издание Independent Arabia со ссылкой на сирийские источники выступило с утверждением, что Сирия и Израиль подпишут 25 сентября соглашение о безопасности под эгидой США. По информации источников, подписанию документа будет якобы предшествовать выступление временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Нью-Йорке 24 сентября в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Между тем, как уточняет Syria TV, представитель управления по связям с США в МИД переходного правительства Сирии Кутейба Идлиби заявил, что встречи аш-Шараа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке в сентябре не запланировано.

19 августа глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани провел переговоры в Париже с израильской делегацией. По информации сирийского агентства SANA, встреча была посвящена деэскалации обстановки в южной провинции Эс-Сувейда. Стороны обсудили договоренности, направленные на укрепление безопасности и стабильности на юге Сирии, а также условия возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года.

Провинция Эс-Сувейда на юге Сирии является местом компактного проживания друзов - обособленной арабоязычной этноконфессиональной группы. Власти Израиля после смены власти в Дамаске в конце 2024 года неоднократно высказывались в поддержку сирийских друзов и выражали намерение при необходимости оказывать им помощь в самообороне в условиях возможной дестабилизации обстановки. 13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по военным колоннам ВС Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население провинции, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в сирийской столице. В результате длившихся несколько дней боев, по оценкам СМИ, погибли свыше 1,6 тыс. человек. 19 июля президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня. Соглашение о перемирии было разработано при участии США, Иордании и Израиля.