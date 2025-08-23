По информации депутата Ярослава Железняка, бывший председатель правления оператора направляется в Польшу

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Экс-глава оператора национальных атомных станций Украины компании "Энергоатом" Петр Котин, которого 21 августа сняли с должности, сейчас пытается выехать с Украины в Польшу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"О Котине. Именно сейчас он пытается выехать с Украины через пункт пропуска Устилуг - Зосин (на границе с Польшей - прим. ТАСС). Учитывая возраст человека, право на выезд есть. Интересно, что покидает Украину так быстро", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Наблюдательный совет "Энергоатома" снял Котина с должности и заявил, что в ближайшее время начнет отбор на должность нового председателя правления. О причинах решения не сообщалось. Комментируя эту новость, Железняк тогда указал на связь Котина с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского и который уже попал в поле зрения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В этом контексте Железняк намекнул на возможное предъявление Котину обвинений.

Котин возглавлял "Энергоатом" с марта 2020 года в ранге президента компании. В феврале 2023 года Верховная рада приняла закон о корпоратизации компании, и вскоре "Энергоатом" был преобразован в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству, а Котин стал председателем правления.