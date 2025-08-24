Посол Индии: интересы Юга будут в центре председательства страны в БРИКС

Посол республики в России Винай Кумар отметил, что государство намерено использовать объединение как платформу для реформирования глобальных финансовых институтов, продвижения торговли и инвестиций

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Индия в качестве председателя БРИКС в 2026 году в первую очередь уделит внимание защите интересов стран глобального Юга. Об этом заявил в интервью ТАСС посол республики в РФ Винай Кумар.

"Индия как председатель БРИКС в 2026 году намерена использовать объединение как платформу для реформирования глобальных финансовых институтов, для продвижения торговли и инвестиций, для защиты [интересов] глобального Юга", - сказал дипломат.

Посол напомнил слова премьер-министра Индии Нарендры Моди о намерении "работать над формированием БРИКС в новой форме" так, чтобы это объединение стало синонимом "выстраиванию устойчивости и инноваций для сотрудничества". "Как и в рамках председательства в "двадцатке" (Группе двадцати, G20 - прим. ТАСС), где мы отдавали приоритет вопросам глобального Юга, равно так будет и в рамках председательства в БРИКС. Мы будем задействовать этот форум для людей и человечества", - привел Кумар слова индийского премьера.

Дипломат отметил, что приоритет Нью-Дели в качестве председателя БРИКС будет заключаться в "решении мировых проблем в сфере здравоохранения, развития технологий и изменения климата". "В рамках нашего председательства в БРИКС в 2021 году мы выступали за справедливость в отношении [распределения] вакцин, цифровой прогресс и экологическую устойчивость. Для Индии БРИКС - это платформа по обеспечению более широкого глобального представительства", - подчеркнул посол.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.

В 2025 году председателем БРИКС выступает Бразилия, в 2026 году председательство перейдет к Индии.

