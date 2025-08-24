Мадуро позитивно оценил мобилизацию в Венесуэле в ответ на угрозу со стороны США

Главнокомандующий Национальными боливарианскими вооруженными силами подчеркнул, что набор резервистов и ополченцев народной милиции демонстрирует силу и единство венесуэльского народа

КАРАКАС, 24 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро позитивно оценил кампанию по мобилизации и набору в Боливарианскую национальную милицию в ответ на угрозу интервенции со стороны США. "Сегодня было положено успешное начало динамичной реорганизации всех народных, военных и полицейских сил оборонительной системы", - сказал Мадуро в обращении к ополченцам и резервистам, которое транслировал телеканал Venezolana de Television.

Президент и главнокомандующий Национальными боливарианскими вооруженными силами (FANB) подчеркнул, что развернутая по всей стране кампания по пополнению рядов Боливарианской национальной милиции и резервистов демонстрирует силу и единство венесуэльского народа, его патриотизм и приверженность защите родины.

Мадуро подчеркнул, что набор резервистов и ополченцев народной милиции, который продолжится 24 августа по всей стране, "укрепляет боевой дух боливарианского народа в защиту национального суверенитета". Боливарианская национальная милиция до начала пополнения своих рядов насчитывала 4,5 млн ополченцев.

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, информировало о том, что три эсминца ВМС США вскоре прибудут в южную часть Карибского бассейна и будут находиться у берегов Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп готов задействовать все необходимые средства для остановки контрабанды наркотических веществ из Венесуэлы. Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Мадуро в принадлежности к несуществующему наркокартелю Cartel de los Soles, название которого связано с изображением солнц на погонах венесуэльских генералов.