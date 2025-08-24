На этой почве Евросоюз попытается добиться гарантий безопасности не только для Киева, но и для себя, отметил старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ"

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. ЕС придется принять реальность потери Украиной территорий для дальнейшего выстраивания архитектуры безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"Россия и Соединенные Штаты достигли взаимопонимания <...> относительно того, что после окончания конфликта Украина должна получить некоторые гарантии безопасности со стороны государств, не входящих в НАТО. <...> При этом ЕС, вероятно, будет вынужден принять некоторую реальность потери Украиной территорий и попытается достичь на этой основе договоренностей, чтобы не только Украина, но и ЕС смог получить определенные гарантии безопасности", - считает он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО, добавив при этом, что "будет какая-то форма безопасности", но подробностей не привел.

Россия считает актуальным принцип коллективного предоставления гарантий для Украины, при этом Москва отвергает гарантии безопасности Украине в логике противостояния России.