Госдеп назвал условие для сохранения суверенитета Украины

Государственный департамент США уверен, что урегулированию украинского конфликта помогут переговоры

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Государственный департамент США поздравил Украину с Днем независимости и выразил уверенность, что решение украинского конфликта путем переговоров сохранит независимость страны.

"Мы верим в урегулирование путем переговоров, которое сохранит суверенитет Украины и гарантирует ей долгосрочную безопасность, ведущую к прочному миру", - говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

На военной базе на Аляске 15 августа состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.

19 августа в Вашингтоне состоялись две встречи по Украине - телеконференция лидеров "коалиции желающих", а также онлайн-саммит ЕС. На обоих мероприятиях обсуждались итоги саммита Россия - США на Аляске, переговоры Трампа с Владимиром Зеленским и рядом глав европейских государств, а также гарантии безопасности для Украины по окончании боевых действий.