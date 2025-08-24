Владимир Зеленский рассчитывает получить мир на Украине за счет гарантий безопасности со стороны Запада

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский признал, что не хочет идти на компромиссы в вопросах мирного урегулирования.

Он опубликовал 24 августа видеообращение по случаю Дня независимости, в котором заявил, что Украина "никогда больше в истории" не будет принуждена к "компромиссу".

По его версии, Украина получит мир за счет гарантий безопасности со стороны Запада. Хотя еще в 22 августа Зеленский сказал журналистам, что дела с предоставлением Киеву таких гарантий обстоят непросто, в том числе из-за того, что встает вопрос финансирования. Зеленский также заявил в обращении, что Украине "нужен ЕС", но не упомянул вопрос вступления страны в НАТО.

Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство высказываниями Зеленского об отказе идти на компромиссы по территориальным вопросам. Американский лидер подчеркивал, что "некоторые обмены территориями" будут.

Трамп 18 августа встретился в Белом доме с Зеленским тет-а-тет, их встреча продолжалась около часа. Затем прошла встреча американского президента с европейскими лидерами и Зеленским. Трамп также позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, их разговор продлился около 40 минут.

На брифинге после переговоров в Белом доме Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с Путиным, на которую планирует вынести вопрос территорий. При этом экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров подчеркнул в беседе с ТАСС, что Зеленский просто боится напрямую возражать Трампу, поэтому будет демонстрировать двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования.