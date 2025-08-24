Мониторинг агентства показал, что уровень радиации рядом со станцией в пределах нормы

ВЕНА, 24 августа. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало повышения радиационного фона вокруг Курской атомной электростанции (АЭС) после ночной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мониторинг МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации рядом с Курской АЭС в пределах нормы <...>", - говорится в сообщении, опубликованном агентством на его странице в X.

В ночь на 24 августа средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ рядом с Курской АЭС. Как сообщили в пресс-службе станции, пострадавших нет. При падении беспилотник сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор собственных нужд. Локальное возгорание потушено пожарными расчетами. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавили в пресс-службе.