Пользоваться картами российской платежной системы в Иране станет возможно до конца 2025 года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Оплата картами российской платежной системы "Мир" на всей территории Ирана будет возможна уже до конца 2025 года. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в России Казем Джалали.

Дипломату задали вопрос, как в республике работают карты "Мир", доступна ли оплата пока только в столице или на территории всей страны. "В настоящее время мы планируем сделать оплату доступной для всей страны. Мы уже прошли три этапа, остался еще один. И мы это тоже сделаем до конца 2025 года", - ответил посол.

6 июля 2024 года глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что Москва и Тегеран завершили работу над интеграцией национальных платежных систем. По его словам, соединение российской системы "Мир" и иранской Shetab будет проходить в три этапа. На первой стадии владельцы карт Shetab смогут снимать с них рубли в банкоматах на территории РФ. Второй этап позволит россиянам использовать карты "Мир" в Иране для оплаты покупок. После завершения третьего этапа иранцы получат возможность расплачиваться картами Shetab на территории РФ.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 9:15 мск.