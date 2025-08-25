При этом западные страны постоянно говорят о правах человека, подчеркнул Казем Джалали

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Западные страны, которые постоянно говорят о правах человека, так и не осудили Израиль за те "преступления против человечности", которые еврейское государство совершает в секторе Газа. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в России Казем Джалали.

"Мы знаем, что Израиль в одиночку не может создать никакой войны. Ему помогают другие державы. Это прокси-война, - считает дипломат. - И Израиль воюет в регионе со стороны Запада - поэтому они игнорируют и не осуждают его преступления против человечности. Они всегда говорят о правах человека, но более очевидного примера их нарушения не найти, чем то, что происходит в секторе Газа".

По оценке иранского посла, в Газе Израиль воюет "с беззащитными невинными людьми". Джалали отметил, что "Иран - это не Газа", и сообщения о возможной подготовке израильской стороной новой операции против Ирана - "это просто предположения на основании СМИ".

При этом Джалали подчеркнул, что Иран выступает против войны, но готов ответить в случае нападения на него. "То же самое произошло в течение 12-дневной войны. Если бы в Израиле не было серьезных повреждений, они бы не предлагали прекращения огня", - сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.