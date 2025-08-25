Как следует из опроса газеты, только 42% респондентов считают необходимой отставку премьера страны Сигэру Исибы

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой вырос на 17 процентных пунктов (п. п.), несмотря на провал возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах в верхнюю палату парламента в июле. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Yomiuri.

Рейтинг правительства, согласно исследованию, составляет 39%, что на 17 п. п. больше по сравнению с предыдущим опросом, который был проведен в июле вскоре после провальных для ЛДП выборов. Издание отмечает, что это самые высокие темпы прироста уровня поддержки с 2008 года. Уровень неодобрения также сократился сразу на 17 п. п., опустившись до 50%.

Кроме того, последний опрос показал, что лишь 42% респондентов считают необходимой отставку Исибы после июльских выборов, в то время как 50% так не считают. Таким образом, респонденты в целом в значительной степени поменяли свое мнение насчет отставки Исибы: месяц назад 54% выступали "за", а 35% - "против".

Положительная оценка работы кабинета министров, по мнению местных наблюдателей, может быть связана с исходом тарифных переговоров с США, по итогам которых пошлины было решено снизить до 15%, а также с мерами по борьбе с ростом цен на рис.

Опрос проводился 22-24 августа, в нем принял участие 991 респондент.