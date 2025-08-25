Посол Ирана в РФ: операция Израиля по захвату Газы станет большим преступлением

То, как людей мучают голодом, а многих из них убивают и ранят, можно назвать только преступлением против человечности, заявил Казем Джалали

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Планируемая Израилем операция по захвату города Газа станет большим преступлением со значительными последствиями для Ближнего Востока. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в России Казем Джалали.

"Это очень большое преступление. И создает очень значительные последствия для самого региона. То, что сионистский режим блокирует людей в секторе Газа и мучает их с помощью голода, убивает и ранит многих из них, а затем говорит, что хочет захватить весь регион, невозможно назвать никак иначе, кроме как преступлением против человечности", - сказал дипломат.

По его словам, решение об операции показывает, что израильская сторона "игнорирует все человеческие правила". "Я не говорю [про] международные правила, потому что уже все международные правила и нормы были уничтожены. Но [у] нас всех есть как минимум человеческие правила - они тоже полностью игнорируются", - добавил Джалали.

План Израиля по Газе

21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, где записал видеообращение, в ходе которого сообщил, что целью визита является утверждение армейского плана по Газе. Кроме того, он сообщил, что поручил "немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны [в секторе] на условиях, приемлемых для Израиля". По словам премьера, "эти две задачи - разгром ХАМАС и освобождение всех заложников - идут рука об руку", то есть, будут реализовываться параллельно.

В тот же день советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху утвердил планы армии по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Он уточнил, что решение об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров об освобождении всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников "находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета".

18 августа Гендельман подтвердил ТАСС, что Израиль получил от посредников ответ ХАМАС на предложение по сделке, касающейся Газы. Нетаньяху в тот же день посетил контингент ЦАХАЛ в анклаве, заявив, что палестинское движение в настоящий момент "находится под колоссальным давлением". 20 августа Кац утвердил план захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:15 мск.