Эксперт Гилл: новая встреча Путина и Трампа придаст стимул отношениям РФ и США

Американский политический обозреватель считает, что саммит на Аляске заложил основу для реального прогресса на пути к миру на Украине

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут способствовать улучшению российско-американских отношений и восстановлению деловых и культурных связей между двумя странами. Такое мнение выразил ТАСС американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Гилл.

"Встреча президентов Трампа и Путина на Аляске заложила основу для реального прогресса на пути к миру на Украине и возобновлению деловых и дипломатических отношений между США и Россией, которые носят позитивный характер", - сказал Гилл, работавший в должности директора по межправительственным связям американского представителя на торговых переговорах в администрациях президентов США Джорджа Буша - старшего и Билла Клинтона.

По словам эксперта, "президент Трамп и президент Путин достигли соглашения по ряду важных вопросов, хотя подробности пока не разглашаются". "Они уважают друг друга, а когда могут общаться напрямую, лучше понимают, по каким вопросам согласие есть, а по каким вопросам сохраняются разногласия, требующие разрешения. Полагаю, их встреча, как и новые встречи в ближайшем будущем, приведут к восстановлению деловых отношений между двумя странами", - добавил он.

По мнению Гилла, Путин и Трамп "достигли прогресса в переговорах о совместных усилиях по освоению Арктики". Эксперт предположил, что лидеры также "обсуждали возобновление авиасообщения между США и Россией, что ускорило бы процесс восстановления взаимодействия между бизнес-кругами и дипломатами" двух стран.

На военной базе на Аляске 15 августа состоялась встреча президентов России и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.