На встрече глав МИД Евросоюза также поднимут вопрос 19-го пакета антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза на этой неделе обсудят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов, а также 19-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила европейская газета Politico.

Согласно письму датского председательства в ЕС, с которым ознакомилось издание, 31 августа пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств сообщества. Его главной темой станет "усиление давления на Россию с целью заставить ее заключить перемирие", то есть обсуждение будущего пакета санкций, а также "дальнейших вариантов использования доходов" от замороженных активов РФ.

По словам европейского дипломата, министры обороны европейских стран также проведут личные встречи 28 и 29 августа для обсуждения военной помощи Киеву и поддержки украинской военной промышленности. Во встречах примет участие глава евродипломатии Кая Каллас. Politico отмечает, что официальная повестка дня не включает вопрос гарантий безопасности для Украины в рамках возможных мирных договоренностей, однако ожидается, что эта тема также будет поднята в ходе дискуссий.

Ранее газета Welt am Sonntag сообщила, что ЕС за первые семь месяцев 2025 года перевел Украине €10,1 млрд из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В общей сложности, по данным ЕК, ЕС истратил на Украину с начала СВО €168,9 млрд, из них €59,6 млрд - на оружие.