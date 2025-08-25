В Ереване опровергли разворот на границе с Грузией сотен армянских фур

Министр экономики республики Геворг Папоян ответил на сообщение депутата Гарника Даниеляна о возврате ехавших в Россию грузовиков с сельхозпродукцией в Армению

ЕРЕВАН, 25 августа. /ТАСС/. Министр экономики Армении Геворг Папоян опроверг утверждения депутата армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" (Айастан) Гарника Даниеляна о том, что сотни фур с армянскими фруктами, направляющихся в Россию, развернули на границе с Грузией.

"В августе в Российскую Федерацию въехали 762 грузовика с армянскими фруктами и овощами, а из Грузии вернулись всего четыре", - написал Папоян на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

"Дорогой Гарник, врать нехорошо", - добавил министр.

Ранее Даниелян написал в Facebook, что якобы сотни армянских фур с сельхозпродукцией, направлявшихся в Россию через территорию Грузии, возвращаются в Армению. При этом он не пояснил, по какой причине их развернули на границе и таможенники какой страны это сделали. Депутат утверждал, что машины со сливами, персиками, виноградом возвращаются из КПП "Верхний Ларс". По его словам, перевозчики сообщают о "каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией". Даниелян сопроводил свой пост видеороликом с кадрами пробок, образовавшихся от скопления фур на трассе.