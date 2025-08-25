Йоханн Вадефуль отметил, что доверие к ФРГ как к глобальному игроку зависит от последовательности германской внешней политики в вопросах соблюдения международного права, противодействия террору и защиты жизни мирного населения

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль подверг критике власти Израиля за планы по захвату города Газа. Об этом сообщило агентство DPA.

По его данным, во время визита в Загреб министр отметил, что доверие к ФРГ как к глобальному игроку зависит от последовательности германской внешней политики в вопросах соблюдения международного права, противодействия террору и защиты жизни мирного населения. "На наш взгляд, решение израильского кабинета взять под контроль город Газа и активизировать наземные операции не способствует достижению ни одной из этих целей", - отметил Вадефуль.

План Израиля по Газе

21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, где записал видеообращение, в ходе которого сообщил, что целью визита является утверждение армейского плана по Газе. Кроме того, он сообщил, что поручил "немедленно начать переговоры об освобождении всех заложников и прекращении войны [в секторе] на условиях, приемлемых для Израиля". По словам премьера, "эти две задачи - разгром ХАМАС и освобождение всех заложников - идут рука об руку", то есть будут реализовываться параллельно.

В тот же день советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил ТАСС, что Нетаньяху утвердил планы армии по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Он уточнил, что решение об отправке делегации Израиля в Катар или Египет для возобновления переговоров об освобождении всех удерживаемых радикалами в секторе Газа заложников "находится на рассмотрении у премьер-министра и кабинета".

18 августа Гендельман подтвердил ТАСС, что Израиль получил от посредников ответ ХАМАС на предложение по сделке, касающейся Газы. Нетаньяху в тот же день посетил контингент ЦАХАЛ в анклаве, заявив, что палестинское движение в настоящий момент "находится под колоссальным давлением". 20 августа Кац утвердил план захвата города Газа. По данным гостелерадиокомпании Kan, операция получила название "Колесницы Гидеона - 2".