По словам министра цифровизации республики Кшиштофа Гавковского, это конец поддержки хранения электронных данных украинской администрации в безопасном месте

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Польши не смогут предоставлять помощь с финансированием спутникового интернета Starlink для Украины из-за вето, которое наложил президент республики Кароль Навроцкий на закон о продлении помощи и специального статуса для украинских беженцев. Об этом заявил министр цифровизации республики Кшиштоф Гавковский.

"Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения электронных данных украинской администрации в безопасном месте", - написал Гавковский в X.

Навроцкий 25 августа объявил о своем вето на законопроект о продлении специального статуса и помощи украинцам, уехавшим в Польшу с февраля 2022 года. Свое решение он объяснил тем, что безработным украинцам необходимо прекратить доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и пособиям на детей ("800 плюс").

Ранее министерство цифровизации Польши сообщило, что польские власти с 2022 по конец 2024 года потратили $83,5 млн на закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, предназначенных для Украины. В 2025 году Варшава планирует направить на эти цели $20 млн. Также министерство уточнило, что действие договора между Варшавой и Киевом по Starlink заканчивается 30 сентября. Ведомство добавило, что у него нет сведений на тему поиска альтернативы терминалам Starlink.