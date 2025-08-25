Лидер Ирана рассказал президенту РФ Владимиру Путину о недавнем визите в Ереван и заверениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна об учете иранской и российской точек зрения в соглашениях республики с Азербайджаном и США

ТЕГЕРАН, 25 августа. /ТАСС/. Переговоры в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) станут более эффективным механизмом урегулирования проблем на Южном Кавказе. Такое мнение выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.

"В ходе [моего последнего] визита [в Ереван] премьер-министр Армении [Никол Пашинян] заверил, что на недавних переговорах и в соглашениях этой страны с Азербайджанской Республикой и США были полностью учтены точки зрения и Исламской Республики Иран, и России. Однако я считаю, что переговоры в формате "3+3" с участием Ирана и России станут более эффективным и действенным механизмом урегулирования проблем Кавказского региона", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участникам формата. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе.

Алиев и Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру, но не фиксируют детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.