КАИР, 25 августа. /ТАСС/. Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли итоговое заявление по итогам встречи в Джидде. Документ опубликован на сайте ОИС.
ТАСС собрал основные тезисы.
- Палестинская национальная администрация, базирующаяся в Рамалле, должна получить контроль над всеми палестинскими территориями и обеспечить их безопасность.
- Государства - члены ОИС призвали прекратить поставки и передачу Израилю оружия и боеприпасов для предотвращения насильственных действий в отношении палестинцев.
- Израильские власти должны немедленно прекратить все военные операции на территории сектора Газа и снять блокаду с анклава без предварительных условий.
- Страны - участницы ОИС осудили отказ Израиля от мирных инициатив по урегулированию конфликта в секторе Газа и его нежелание сотрудничать с посредниками для введения режима прекращения огня в палестинском анклаве.
- Государства - члены ОИС будут работать над тем, чтобы приостановить членство Израиля в ООН.
- Они также выступили за привлечение Израиля к ответственности в Международном суде ООН за совершение военных преступлений и геноцид палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
- Главы МИД призвали Совет Безопасности ООН провести в ходе сессии Генассамблеи в сентябре экстренное заседание в связи с агрессией Израиля в отношении сектора Газа.