БАПОР: система образования в Газе на грани коллапса

Около 97% школ в палестинском анклаве пострадали от ударов Израиля

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Система образования в секторе Газа находится на грани коллапса, порядка 97% школ в палестинском анклаве пострадали от боевых действий Израиля. Об этом говорится в сообщении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

"Система образования в Газе находится на грани полного коллапса: почти все школьные здания повреждены в ходе военных действий", - сообщила пресс-служба агентства в Х. Отмечается, что согласно последним спутниковым снимкам для возобновления работы "более 9 из 10 школам, включая школы БАПОР, потребуется полная реконструкция или серьезный ремонт".

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского радикального движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.

8 августа текущего года военно-политический кабинет Израиля одобрил план, предложенный премьер-министром Биньямином Нетаньяху, по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил этот план.