АФИНЫ, 25 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский превратил Европу в бездонный кошелек, требуя у нее все больше денег на войну с Россией. С такой оценкой выступил греческий информационный портал pentapostagma.gr, комментируя заявление Зеленского о том, что Украине нужно не менее $1 млрд в месяц на закупку вооружений.

"Владимир Зеленский превратил Европу в бездонный кошелек для войны на Украине и готовится снова протянуть руку к своим европейским союзникам с просьбой о выделении астрономической суммы в 1 млрд долларов в месяц - разумеется, на закупку американского оружия", - говорится в опубликованной на сайте статье.

В ней отмечается, что Европа уже одарила Зеленского миллиардами, опустошила свои склады оружия и "вот этот неутомимый нищий вернулся с новыми требованиями". Если европейские политики со свойственной им наивностью решат удовлетворить требование в размере $1 млрд в месяц, то бремя ляжет на плечи рядовых граждан ЕС, чьи карманы уже опустошены налогами и ростом цен, подчеркивает онлайн-издание.

Ранее Зеленский на пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре заявил, что Украине нужно не менее $1 млрд в месяц на программу по закупкам вооружений у США.

Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Украины из американских запасов.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.