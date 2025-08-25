Ли Чжэ Мён отметил, что специальный прокурор не подчиняется президенту и занимается проверкой фактов

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на встрече с лидером США Дональдом Трампом заявил, что южнокорейские власти не проводили обыск американских баз из-за событий военного положения. Трансляцию переговоров ведет Белый дом.

"Как вы знаете, прошло не так много времени с тех пор, как завершился хаос после [попытки] дворцового переворота. Сейчас под руководством специального прокурора, которого назначило Национальное собрание, идет расследование событий мятежа", - сказал Ли Чжэ Мён. Ранее президент Трамп заявил, что "происходящее в Южной Корее" похоже на "чистки" или "революцию".

Ли Чжэ Мён отметил, что специальный прокурор не подчиняется президенту и занимается проверкой фактов. "Обыскивались не американские войска, была проверка того, как функционирует система командования южнокорейской армии", - добавил южнокорейский лидер.

После заявления о "чистках" Трамп пояснил, что ему стало известно о "жестких обысках в церквях", которые прошли по указанию нового правительства. По словам Трампа, он слышал, что южнокорейские власти якобы "даже вошли на американскую базу" за информацией. Уже на самой встрече с Ли Чжэ Мёном американский президент предположил, что могло иметь место "недопонимание", но заявил о существовании "слухов об обысках в церквях".

В начале августа полиция Республики Корея провела обыски в церквях секты "Саран чеиль", которую возглавляет пастор с правыми взглядами Чон Гван Хун. Правоохранительные органы подозревают, что тот мог стоять за погромом суда, который в январе выдал ордер на арест предыдущего президента Юн Сок Ёля. Чон Гван Хун организовывал массовые митинги в поддержку Юн Сок Ёля, который содержится в СИЗО.