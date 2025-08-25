Ларс Клингбайль подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль утверждает, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины €9 млрд. Об этом он заявил во время визита в Киев.

"Мы будем поддерживать Украину девятью миллиардами [евро] ежегодно", - приводит его слова газета Bild.

Ранее агентство DPA со ссылкой на данные Минфина ФРГ сообщило, что Германия с конца февраля 2022 года потратила на поддержку Украины в общей сложности €50,5 млрд. Примерно €25 млрд из них ушли на прием и размещение украинских беженцев, €17 млрд - на поставки оружия и обучение ВСУ, €6,7 млрд - на гражданское содействие и €1,9 млрд - на бюджетную помощь. При этом, согласно финансовому бюджетному планированию, до 2027 года Германия намерена оказывать Киеву военную поддержку на двусторонней основе в размере более €8 млрд в год.