Стороны договорились о продолжении сотрудничества в рамках дипломатических усилий по урегулированию кризиса

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Госсекретарь Марко Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Италии, Польши, Украины, Финляндии, Франции и ФРГ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как указывается в сообщении, в разговоре также приняла участие глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. В ходе беседы стороны договорились о продолжении сотрудничества в рамках дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

Других подробностей о повестке беседы не приводится.