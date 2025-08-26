Мигель Диас-Канель выразил уверенность, что "сила гражданско-военного союза Венесуэлы победит"

ГАВАНА, 26 августа. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о солидарности с Венесуэлой и ее лидером Николасом Мадуро и их поддержке перед лицом "империалистической угрозы и попыток саботировать развитие страны".

"Вся солидарность и поддержка Кубы Боливарианской и Чавистской революции, возглавляемой президентом Николасом Мадуро", - написал Диас-Канель в X. Он выразил уверенность, что "сила гражданско-военного союза Венесуэлы победит перед лицом империалистических угроз и попыток саботировать развитие страны".

19 августа агентство Reuters, ссылаясь на источники в Пентагоне, информировало о том, что три эсминца ВМС США будут направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву Пентагону о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп готов задействовать все необходимые средства для остановки контрабанды наркотических веществ из Венесуэлы. Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Мадуро в принадлежности к несуществующему наркокартелю Cártel de los Soles, название которого связано с изображением солнц на погонах венесуэльских генералов. Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила об увеличении до $50 млн размера выплаты за информацию, которая приведет к аресту Мадуро.

В ответ на угрозы интервенции со стороны США Мадуро на прошлой неделе объявил о начале в Венесуэле кампании по мобилизации вооруженных сил, ополченцев и резервистов. В понедельник президент Боливарианской республики сообщил, что отдал приказ организовать массовый национальный призыв 29 и 30 августа, чтобы все желающие смогли принять в нем участие и завершить мобилизацию в качестве первого шага к вводу в действие национальной обороны. В своем телеграм-канале Мадуро выразил уверенность в "победе над империалистической угрозой миру на континенте" и призвал венесуэльцев к единству.