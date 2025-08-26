Председатель КНР отметил, что обе страны были главными театрами боевых действий в Азии и Европе в тот период

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Китай и Советский Союз понесли огромные жертвы и внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, прошедшей в Пекине.

"Являясь главными театрами боевых действий в Азии и Европе в период Второй мировой войны, Китай и СССР понесли огромные жертвы в борьбе с японским милитаризмом и немецко-фашистской агрессией и внесли значительный вклад в победу", - приводит его слова агентство Xinhua.

В Пекине 3 сентября состоится масштабный парад, на котором будут присутствовать президент России Владимир Путин, Си Цзиньпин, лидеры других стран. Церемония продлится 70 минут, на ней Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые роды вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства. Китайские власти проводят подобные мероприятия на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована народная республика. Последний раз такое событие, в котором участвовали порядка 15 тыс. человек, состоялось 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины образования КНР.