По подсчетам портала The War Zone (TWZ), который изучил снимки очевидцев и спутниковые фотографии, на предстоящем параде в Пекине должны показать как минимум пять новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевого сопровождения различных типов, габаритов и конструкций. И это без учета различных уже существующих средневысотных дронов класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) и беспилотного бомбардировщика GJ-11 Sharp Sword — на текущий момент одной из ключевых китайских разработок в этой области.
Длина новых дронов варьируется в пределах 9–12 м, а размах крыла — 6–11 м. Одна из новинок, как заключил портал, внешне сильно напоминает БПЛА FH-97, облик которого, в свою очередь, "в высокой степени навеян" американскими XQ-58A Valkyrie и YFQ-42A Gambit. Хотя необычная, "волнообразная" форма консолей крыла у образца, запечатленного на одной из недавних фотографий подготовки к параду, отличается от той, что можно было увидеть на макетах FH-97, впервые представленного на китайском авиасалоне в Чжухае в 2021 году.
В TWZ считают, что новый дрон может быть очередной разновидностью FH-97. Там напомнили, что в 2022 году разработчик FH-97, корпорация ATFTC (Aerospace Times Feihong Technology Corporation, входит в China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC), уже представляла видоизмененный вариант этого БПЛА под названием FH-97A. В отличие от предшественника он представлял собой почти точную копию австралийского беспилотника MQ-28 Ghost Bat.
Два других новых изделия, замеченные очевидцами, представляли собой дроны, выполненные по бесхвостой аэродинамической схеме с модифицированным (у каждого образца по-своему) дельтовидным крылом.
Детально их конструкцию, конфигурацию силовой установки и т.д. рассмотреть не удалось, но в любом случае, по замечанию TWZ, по своим габаритам они намного крупнее, чем предполагаемый FH-97. Один из этих образцов, с более широким крылом, похож на неизвестный летательный аппарат, до этого замеченный на январских спутниковых снимках завода корпорации SAC (Shenyang Aircraft Corporation).
Еще две модели дронов, которые эксперты различили на фотографиях подготовки к параду, также, по всей видимости, выполнены по бесхвостой схеме. Конфигурация их крыла в то же время больше напоминает ромбовидную (в одном случае) и смешанную (в другом). Хотя качество снимков не позволило рассмотреть аппараты детально.
Столь большое разнообразие беспилотников боевого сопровождения — или CCA (Collaborative Combat Aircraft), как их называют в США — лишь подкрепляет теорию о том, что Китай намерен принять на вооружение подобные платформы различных типов, конфигураций и производителей с тем, чтобы применять их со стандартных аэродромов, кораблей и даже авиационных носителей как одиночно, так и в паре с истребителями (например, двухместным J-20S) или самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления (типа KJ-500 и аналогов). Также неоднократно высказывались предположения о том, что у каждого из таких БПЛА будет своя роль и спектр выполняемых задач.
Отмечено, что пять вышеописанных вариантов БПЛА-ведомых далеко не единственные разрабатываемые сейчас в КНР. TWZ напомнил, в частности, о майском спутниковом снимке, запечатлевшем до этого неизвестный дрон "летающее крыло" на секретной испытательной авиабазе Малань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Этот аппарат отличался сверхшироким крылом и, как предполагается, представлял собой высотный БПЛА большой продолжительности полета класса HALE (High-Altitude Long-Endurance).
Явление третье
В начале августа стало известно и о том, что Китай, вероятно, ведет испытания еще одного, нового варианта тактического боевого летательного аппарата, выполненного по бесхвостой аэродинамической схеме, но отличающегося по своей конструкции от самолетов шестого поколения, неофициально известных как J-36 и J-50. Последние обсуждаются экспертами с декабря прошлого года.
Фотографии, запечатлевшие новый ЛА в полете, появились в Сети в конце июля — начале августа. Внешне он достаточно сильно напоминал J-50 (или J-XDS) разработки SAC. Однако отличия в форме крыла, воздухозаборников и других элементов у него ясно дают понять, что это другой самолет.
Не исключается и то, что он может быть беспилотным. По свидетельству TWZ, к началу августа в китайских соцсетях было опубликовано как минимум пять изображений нового истребителя/беспилотника, летевшего в сопровождении двух военно-транспортных самолетов Y-8/9. И в каждом случае неясно, где именно он был заснят.
Качество и ракурс съемки (как отметил портал, типичные для так называемых сливов кадров новейших китайских разработок в области авиационной техники, практика которых наблюдается в стране уже многие годы) не позволяют судить о том, как выглядит верхняя часть фюзеляжа ЛА и есть ли у него кабина экипажа. Ясно лишь то, что он обладает крылом смешанной конфигурации, трехопорным шасси, малозаметными качествами, а его носовая секция сильно напоминает тяжелый трехдвигательный истребитель-бомбардировщик J-36.
Стреловидные консоли крыла нового аппарата имеют усеченные законцовки, задняя кромка которых плавно переходит в заостренную хвостовую часть, создавая W-образный изгиб. В целом, как и у J-36, фюзеляж нового ЛА достаточно широк, что может говорить о большом объеме топливных резервуаров и/или внутренних отсеков для вооружений. Последние при этом экспертам рассмотреть на фото не удалось.
Ряд специалистов и вовсе высказался в пользу того, что нижняя часть фюзеляжа нового ЛА была скопирована с J-36. По мнению TWZ, это невозможно, поскольку геометрия и расположение основных элементов в ней другие. Сходства при этом там тоже не исключили, хотя это и не слепое копирование.
Кроме того, новинка, скорее всего, оснащена двумя, а не тремя двигателями. Во всяком случае, на это указывает один из снимков, запечатлевших аппарат с заднебокового ракурса.
Эксперт в области китайской авиации Андреас Руппрехт склонен считать, что изделие с недавних снимков — это новый беспилотник боевого сопровождения. В беседе с TWZ от указал, что в китайской блогосфере, в частности, ходит множество слухов о том, что страна в настоящее время работает сразу над несколькими моделями БПЛА-ведомых, призванных работать в связке с самолетами шестого поколения.
При этом в TWZ назвали "достаточно странным" тот факт, что предполагаемый новый БПЛА-ведомый оснащен двумя, а не одним двигателем. Там обратили внимание и на его габариты, которые, как представляется, гораздо больше, чем у типичного представителя дронов типа CCA.
Поэтому гораздо вероятнее, что это все же пилотируемый истребитель, который корпорация CAIG (Chengdu Aviation Industry Group), разработавшая J-36, могла создать в качестве потенциального конкурента для J-50/J-XDS.
В любом случае в своем сообщении в соцсети Х Руппрехт призвал своих читателей относиться к опубликованным изображением "скептически" и "с осторожностью". Он рекомендовал не высказывать скоропалительные предположения о том, что же это на самом деле — "третий новый самолет "следующего поколения", бомбардировщик или и вовсе секретный палубный стелс-истребитель с крылом изменяемой геометрии". В конце концов, по его словам, "это также могла быть просто очередная глупая шутка".
Чего еще ожидают на параде
Помимо беспилотников-ведомых, на параде 3 сентября в Пекине ожидаются и другие новинки. В их числе, в частности, БПЛА вертолетного типа с соосным расположением складных несущих винтов — конструкция, как выразились в TWZ, "редкая для вертолетов не только беспилотных, но и пилотируемых".
Также на фотографиях с приготовлений к празднованию были замечены несколько новых ракет. В их числе YJ-17, по конструкции напоминающая американскую экспериментальную гиперзвуковую ракету X-51A Waverider, YJ-19 — предположительно гиперзвуковая, с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, и YJ-20, которую, как считается, несколько лет назад могли испытывать с борта ракетного эсминца серии Type 055.
Кроме того, снимки подготовки к военному шествию запечатлели несколько безэкипажных катеров и невиданный до недавних пор необитаемый подводный аппарат AJX002 сверхтяжелого класса. Последний выполнен в форме торпеды, но по своим габаритам в несколько раз превышает ее.
Появление в Сети фотографий AJX002, перевозимого на длинной открытой платформе восьмиосного тягача, дало повод для различных версий о его возможном происхождении.
Некоторые пользователи интернета намекнули на сходство китайского подводного аппарата с российской суперторпедой "Посейдон". Другие в то же время заявили, что это не самый крупный вариант, замеченный ими на улицах Пекина в преддверии парада.
По оценкам портала Army Recognition, длина AJX002 составляет примерно 18–20 м, а диаметр — около 1,5 м. Перемещение аппарата под водой осуществляется за счет водометного движителя, а его силовая установка, по некоторым предположениям, ядерная. Для удобства транспортировки AJX002, вероятнее всего, разбирается на модули.
Как минимум шесть подобных изделий было замечено в ходе репетиций предстоящего шествия. Причем два из них — в два раза большего диаметра, чем AJX002, что может говорить о масштабе программы разработки таких подводных аппаратов.
Неофициальные источники утверждают, что AJX002 и ему подобные, как и "Посейдон", способны нести ядерную боевую часть. Другие считают, что назначение китайских суперторпед иное и что это скорее многоцелевой аппарат, чем "оружие судного дня".
Помимо этого, распространенные в соцсетях изображения демонстрировали на тренировках парада ряд новых колесных и гусеничных обитаемых и необитаемых боевых бронированных машин (ББМ). По ряду сведений, как минимум одна из них будет показана впервые. Видео с неизвестным изделием, помещенным в специальный бокс, циркулируют в китайском сегменте интернета с июля.
В числе новинок бронетехники, которые проедут по Пекину 3 сентября, разрабатываемая в настоящее время авиадесантируемая боевая машина пехоты (БМП) нового поколения, которая, как полагают, придет на смену сегодняшним ZBD-03. Безымянная пока что БМП оснащена комплексом активной защиты GL-6, автоматической пушкой калибра 30–35 мм, противотанковыми управляемыми ракетами и тремя оптико-электронными станциями для обеспечения всесторонней ситуационной осведомленности экипажа.
Еще одно ожидаемое изделие — новейший средний танк ZTZ-201 (в некоторых источниках — ZTZ-20). Неофициально эту боевую машину называют танком "четвертого поколения". Официально же ее характеристики держатся в тайне.
В Army Recognition полагают, что полная боевая масса ZTZ-201 составляет 35–40 т. Это на порядок меньше, чем у распространенных сегодня в мире основных боевых танков.
В качестве основного орудия ZTZ-201, предположительно, получил 105-миллиметровую гладкоствольную пушку новейшего образца, обеспечивающую начальную скорость полета снаряда около 1 706 м/с. Ряд китайских источников намекнул на то, что основное орудие ZTZ-201 можно менять на 125-миллиметровую пушку, что демонстрирует модульную конструкцию танка и широкие возможности его применения.
Дополнительное вооружение включает дистанционно управляемый боевой модуль для отражения атак беспилотников, в том числе небольших FPV-дронов, столь интенсивно применяемых в современных боевых конфликтах.
Экипаж ZTZ-201, как считается, составляют три человека. Размещается он внутри бронекапсулы — по аналогии с российской "Арматой". На некоторых фотографиях с ночных парадных тренировок членов экипажей этих боевых машин запечатлели с нашлемными устройствами, напоминающими очки дополненной реальности.
Делайте ставки, господа
Не обойдется также без систем противовоздушной обороны и мобильной лазерной установки, замеченной на улицах китайской столицы в середине августа. Однако, подчеркнули в TWZ, до конца не ясно, на какой стадии готовности находятся сейчас все вышеописанные и другие новинки и как скоро они могут поступить на вооружение Народно-освободительной армии Китая.
Издание отметило, что Китай и ранее представлял на военных парадах всего лишь макеты новейших вооружений и военной техники, некоторые из которых, однако, затем превращались во вполне реальные изделия. Наиболее яркий тому пример — беспилотник GJ-11.
Но, как бы то ни было, сомнений в том, что Китай наращивает усилия по модернизации своих Вооруженных сил и серьезным образом пересматривает свою военную доктрину, нет. Предстоящий парад — очередной повод напомнить об этом всему миру.
Константин Алыш