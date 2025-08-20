Пока Пекин готовится к празднованию 80-летнего юбилея с момента окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией, соцсети и профильные СМИ не перестают обсуждать беспилотные новинки, которые республика готовится представить широкой публике на параде 3 сентября

По подсчетам портала The War Zone (TWZ), который изучил снимки очевидцев и спутниковые фотографии, на предстоящем параде в Пекине должны показать как минимум пять новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевого сопровождения различных типов, габаритов и конструкций. И это без учета различных уже существующих средневысотных дронов класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) и беспилотного бомбардировщика GJ-11 Sharp Sword — на текущий момент одной из ключевых китайских разработок в этой области.

Длина новых дронов варьируется в пределах 9–12 м, а размах крыла — 6–11 м. Одна из новинок, как заключил портал, внешне сильно напоминает БПЛА FH-97, облик которого, в свою очередь, "в высокой степени навеян" американскими XQ-58A Valkyrie и YFQ-42A Gambit. Хотя необычная, "волнообразная" форма консолей крыла у образца, запечатленного на одной из недавних фотографий подготовки к параду, отличается от той, что можно было увидеть на макетах FH-97, впервые представленного на китайском авиасалоне в Чжухае в 2021 году.

В TWZ считают, что новый дрон может быть очередной разновидностью FH-97. Там напомнили, что в 2022 году разработчик FH-97, корпорация ATFTC (Aerospace Times Feihong Technology Corporation, входит в China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC), уже представляла видоизмененный вариант этого БПЛА под названием FH-97A. В отличие от предшественника он представлял собой почти точную копию австралийского беспилотника MQ-28 Ghost Bat.

Два других новых изделия, замеченные очевидцами, представляли собой дроны, выполненные по бесхвостой аэродинамической схеме с модифицированным (у каждого образца по-своему) дельтовидным крылом.

Детально их конструкцию, конфигурацию силовой установки и т.д. рассмотреть не удалось, но в любом случае, по замечанию TWZ, по своим габаритам они намного крупнее, чем предполагаемый FH-97. Один из этих образцов, с более широким крылом, похож на неизвестный летательный аппарат, до этого замеченный на январских спутниковых снимках завода корпорации SAC (Shenyang Aircraft Corporation).

FH-97 © REUTERS/ Aly Song

Еще две модели дронов, которые эксперты различили на фотографиях подготовки к параду, также, по всей видимости, выполнены по бесхвостой схеме. Конфигурация их крыла в то же время больше напоминает ромбовидную (в одном случае) и смешанную (в другом). Хотя качество снимков не позволило рассмотреть аппараты детально.

Столь большое разнообразие беспилотников боевого сопровождения — или CCA (Collaborative Combat Aircraft), как их называют в США — лишь подкрепляет теорию о том, что Китай намерен принять на вооружение подобные платформы различных типов, конфигураций и производителей с тем, чтобы применять их со стандартных аэродромов, кораблей и даже авиационных носителей как одиночно, так и в паре с истребителями (например, двухместным J-20S) или самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления (типа KJ-500 и аналогов). Также неоднократно высказывались предположения о том, что у каждого из таких БПЛА будет своя роль и спектр выполняемых задач.

Отмечено, что пять вышеописанных вариантов БПЛА-ведомых далеко не единственные разрабатываемые сейчас в КНР. TWZ напомнил, в частности, о майском спутниковом снимке, запечатлевшем до этого неизвестный дрон "летающее крыло" на секретной испытательной авиабазе Малань в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Этот аппарат отличался сверхшироким крылом и, как предполагается, представлял собой высотный БПЛА большой продолжительности полета класса HALE (High-Altitude Long-Endurance).

Явление третье

В начале августа стало известно и о том, что Китай, вероятно, ведет испытания еще одного, нового варианта тактического боевого летательного аппарата, выполненного по бесхвостой аэродинамической схеме, но отличающегося по своей конструкции от самолетов шестого поколения, неофициально известных как J-36 и J-50. Последние обсуждаются экспертами с декабря прошлого года.

Фотографии, запечатлевшие новый ЛА в полете, появились в Сети в конце июля — начале августа. Внешне он достаточно сильно напоминал J-50 (или J-XDS) разработки SAC. Однако отличия в форме крыла, воздухозаборников и других элементов у него ясно дают понять, что это другой самолет.

Не исключается и то, что он может быть беспилотным. По свидетельству TWZ, к началу августа в китайских соцсетях было опубликовано как минимум пять изображений нового истребителя/беспилотника, летевшего в сопровождении двух военно-транспортных самолетов Y-8/9. И в каждом случае неясно, где именно он был заснят.

Качество и ракурс съемки (как отметил портал, типичные для так называемых сливов кадров новейших китайских разработок в области авиационной техники, практика которых наблюдается в стране уже многие годы) не позволяют судить о том, как выглядит верхняя часть фюзеляжа ЛА и есть ли у него кабина экипажа. Ясно лишь то, что он обладает крылом смешанной конфигурации, трехопорным шасси, малозаметными качествами, а его носовая секция сильно напоминает тяжелый трехдвигательный истребитель-бомбардировщик J-36.

© Kevin Frayer/ Getty Images

Стреловидные консоли крыла нового аппарата имеют усеченные законцовки, задняя кромка которых плавно переходит в заостренную хвостовую часть, создавая W-образный изгиб. В целом, как и у J-36, фюзеляж нового ЛА достаточно широк, что может говорить о большом объеме топливных резервуаров и/или внутренних отсеков для вооружений. Последние при этом экспертам рассмотреть на фото не удалось.

Ряд специалистов и вовсе высказался в пользу того, что нижняя часть фюзеляжа нового ЛА была скопирована с J-36. По мнению TWZ, это невозможно, поскольку геометрия и расположение основных элементов в ней другие. Сходства при этом там тоже не исключили, хотя это и не слепое копирование.

Кроме того, новинка, скорее всего, оснащена двумя, а не тремя двигателями. Во всяком случае, на это указывает один из снимков, запечатлевших аппарат с заднебокового ракурса.

Эксперт в области китайской авиации Андреас Руппрехт склонен считать, что изделие с недавних снимков — это новый беспилотник боевого сопровождения. В беседе с TWZ от указал, что в китайской блогосфере, в частности, ходит множество слухов о том, что страна в настоящее время работает сразу над несколькими моделями БПЛА-ведомых, призванных работать в связке с самолетами шестого поколения.

При этом в TWZ назвали "достаточно странным" тот факт, что предполагаемый новый БПЛА-ведомый оснащен двумя, а не одним двигателем. Там обратили внимание и на его габариты, которые, как представляется, гораздо больше, чем у типичного представителя дронов типа CCA.

Поэтому гораздо вероятнее, что это все же пилотируемый истребитель, который корпорация CAIG (Chengdu Aviation Industry Group), разработавшая J-36, могла создать в качестве потенциального конкурента для J-50/J-XDS.

В любом случае в своем сообщении в соцсети Х Руппрехт призвал своих читателей относиться к опубликованным изображением "скептически" и "с осторожностью". Он рекомендовал не высказывать скоропалительные предположения о том, что же это на самом деле — "третий новый самолет "следующего поколения", бомбардировщик или и вовсе секретный палубный стелс-истребитель с крылом изменяемой геометрии". В конце концов, по его словам, "это также могла быть просто очередная глупая шутка".

Чего еще ожидают на параде

Помимо беспилотников-ведомых, на параде 3 сентября в Пекине ожидаются и другие новинки. В их числе, в частности, БПЛА вертолетного типа с соосным расположением складных несущих винтов — конструкция, как выразились в TWZ, "редкая для вертолетов не только беспилотных, но и пилотируемых".

Также на фотографиях с приготовлений к празднованию были замечены несколько новых ракет. В их числе YJ-17, по конструкции напоминающая американскую экспериментальную гиперзвуковую ракету X-51A Waverider, YJ-19 — предположительно гиперзвуковая, с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, и YJ-20, которую, как считается, несколько лет назад могли испытывать с борта ракетного эсминца серии Type 055.

Кроме того, снимки подготовки к военному шествию запечатлели несколько безэкипажных катеров и невиданный до недавних пор необитаемый подводный аппарат AJX002 сверхтяжелого класса. Последний выполнен в форме торпеды, но по своим габаритам в несколько раз превышает ее.

Появление в Сети фотографий AJX002, перевозимого на длинной открытой платформе восьмиосного тягача, дало повод для различных версий о его возможном происхождении.

Некоторые пользователи интернета намекнули на сходство китайского подводного аппарата с российской суперторпедой "Посейдон". Другие в то же время заявили, что это не самый крупный вариант, замеченный ими на улицах Пекина в преддверии парада.

По оценкам портала Army Recognition, длина AJX002 составляет примерно 18–20 м, а диаметр — около 1,5 м. Перемещение аппарата под водой осуществляется за счет водометного движителя, а его силовая установка, по некоторым предположениям, ядерная. Для удобства транспортировки AJX002, вероятнее всего, разбирается на модули.

Как минимум шесть подобных изделий было замечено в ходе репетиций предстоящего шествия. Причем два из них — в два раза большего диаметра, чем AJX002, что может говорить о масштабе программы разработки таких подводных аппаратов.

Неофициальные источники утверждают, что AJX002 и ему подобные, как и "Посейдон", способны нести ядерную боевую часть. Другие считают, что назначение китайских суперторпед иное и что это скорее многоцелевой аппарат, чем "оружие судного дня".

"Посейдон" © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Помимо этого, распространенные в соцсетях изображения демонстрировали на тренировках парада ряд новых колесных и гусеничных обитаемых и необитаемых боевых бронированных машин (ББМ). По ряду сведений, как минимум одна из них будет показана впервые. Видео с неизвестным изделием, помещенным в специальный бокс, циркулируют в китайском сегменте интернета с июля.

В числе новинок бронетехники, которые проедут по Пекину 3 сентября, разрабатываемая в настоящее время авиадесантируемая боевая машина пехоты (БМП) нового поколения, которая, как полагают, придет на смену сегодняшним ZBD-03. Безымянная пока что БМП оснащена комплексом активной защиты GL-6, автоматической пушкой калибра 30–35 мм, противотанковыми управляемыми ракетами и тремя оптико-электронными станциями для обеспечения всесторонней ситуационной осведомленности экипажа.

Еще одно ожидаемое изделие — новейший средний танк ZTZ-201 (в некоторых источниках — ZTZ-20). Неофициально эту боевую машину называют танком "четвертого поколения". Официально же ее характеристики держатся в тайне.

В Army Recognition полагают, что полная боевая масса ZTZ-201 составляет 35–40 т. Это на порядок меньше, чем у распространенных сегодня в мире основных боевых танков.

В качестве основного орудия ZTZ-201, предположительно, получил 105-миллиметровую гладкоствольную пушку новейшего образца, обеспечивающую начальную скорость полета снаряда около 1 706 м/с. Ряд китайских источников намекнул на то, что основное орудие ZTZ-201 можно менять на 125-миллиметровую пушку, что демонстрирует модульную конструкцию танка и широкие возможности его применения.

Дополнительное вооружение включает дистанционно управляемый боевой модуль для отражения атак беспилотников, в том числе небольших FPV-дронов, столь интенсивно применяемых в современных боевых конфликтах.

Экипаж ZTZ-201, как считается, составляют три человека. Размещается он внутри бронекапсулы — по аналогии с российской "Арматой". На некоторых фотографиях с ночных парадных тренировок членов экипажей этих боевых машин запечатлели с нашлемными устройствами, напоминающими очки дополненной реальности.

Делайте ставки, господа

Не обойдется также без систем противовоздушной обороны и мобильной лазерной установки, замеченной на улицах китайской столицы в середине августа. Однако, подчеркнули в TWZ, до конца не ясно, на какой стадии готовности находятся сейчас все вышеописанные и другие новинки и как скоро они могут поступить на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

Издание отметило, что Китай и ранее представлял на военных парадах всего лишь макеты новейших вооружений и военной техники, некоторые из которых, однако, затем превращались во вполне реальные изделия. Наиболее яркий тому пример — беспилотник GJ-11.

Но, как бы то ни было, сомнений в том, что Китай наращивает усилия по модернизации своих Вооруженных сил и серьезным образом пересматривает свою военную доктрину, нет. Предстоящий парад — очередной повод напомнить об этом всему миру.

Константин Алыш